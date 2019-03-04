生意太好引國稅局關切 「挺其邁」肉粽7月開發票漲價

2019-03-04 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市老字號「郭家肉粽」因老闆郭明坤一句「挺陳其邁」，肉粽店Google頁面被「韓粉」洗成一星評價，事後雖平息，不過最近傳出郭家肉粽遭人檢舉「沒開發票」，引來國稅局出面關切，郭明坤證實確有此事，表示最快7月就會開發票，品項價格也會調漲。

根據《蘋果日報》報導，當時郭家肉粽因韓粉洗評價事件引發熱議，有網友在PTT八卦版以「有沒有高雄郭家肉粽沒開發票的八卦」為題，發文質疑郭家肉粽沒開發票，事後傳出國稅局接獲檢舉，前往郭家肉粽查稅。郭明坤表示，當時對國稅局要求開發票的感覺就是「很麻煩」，要請會計師、要買機器、要操作，而做這行的員工都是年紀比較大的，有電子恐懼症，加上工作時手都是濕的，「現代化的東西就像沒感覺、沒溫度」。

不過郭明坤後來正面思考，「這是趨勢，北部賣麵線的都開發票了，只能安慰自己，政府看得起你才叫你開，如果生意差要去申請，國稅局也會說你不需要開」。郭明坤表示，此事不要牽扯到韓國瑜身上，要開發票就開，只是有點不捨，因為勢必稅會加在客人身上，競爭力會變得薄弱。郭明坤也苦惱：「如果口袋沒錢，如何做善事，日後恐會心有餘而力不足。」

鹽埕區稽徵所主任董錦德對此則否認輔導郭家肉粽是因「瑜邁選舉」事件，而是有人檢舉郭家肉粽為何不開發票，才要求店家要開發票。董錦德指出，由於郭家肉粽是鹽埕區知名小吃，基於租稅公平才站在輔導立場輔導業者，近期已達成共識，業者在下半年開始會開始使用統一發票。

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