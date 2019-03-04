03/04 各報重點新聞一覽

2019-03-04 06:21

自由時報

會議當天凌晨一點 世衛才通知我

台灣參與國際會議又遭中國政治力干預，恐影響防疫！世界衛生組織（WHO）2月21日於中國北京舉行流感疫苗選株會議，我國衛福部卻遲至當天凌晨1點才收到邀請函，使我專家因準備時間不足，無法成行。這也是台灣自2014年受邀參與會議以來首度缺席。

詳見會議當天凌晨一點 世衛才通知我。

囂張 當街擄超商店員

台北市內湖區昨發生一起駭人的當街擄人案！上午7時許，約30名惡煞分乘7輛車到麗山街的全家便利超商門口，大陣仗地將在店外的25歲侯姓店員，以及與其聊天的22歲章姓友人團團圍住，惡煞狠狠地瞪著兩人，大聲喝斥後押走兩人，1小時後卻發現擄錯人，將兩人載到中和中正路上丟包揚長而去。

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謊稱演習 軍情人員赴日睡同袍妻

「漢光演習」竟成了通姦偷情的理由！軍情局林姓軍人向妻子謊稱「漢光演習」留守，卻與同袍的妻子徐女到日本5日遊，林妻委託徵信社蒐證指，林男、徐女像新婚夫妻般牽手同行，同宿一房，林妻請求賠償60萬元精神撫慰金，橋頭地院判兩人連帶給付20萬元。

詳見謊稱演習 軍情人員赴日睡同袍妻。

蘋果日報

總統大選 藍營釀分裂風暴

明年總統大選，國民黨初選機制確定「七三制」後，黨主席吳敦義又說保留萬分之一的徵召可能性，引爆太陽們的互鬥，而立法院前院長王金平在接受《蘋果》專訪時，表示參選到底的決心，王的支持者建議王獨立參選，並預備參選連署書，做好兩手準備。此外，具備科技專業、無黨籍行政院前院長張善政有意參選，恐稀釋淺藍選票，也成為一大隱憂。總統大選，國民黨面臨3大危機，分裂風暴正儼然成形。

14歲兒偷買車 無照罰26萬 父連坐須上27堂課

以打零工為生、獨自養育14歲兒子的單親爸爸，過年時收到一封厚厚的信件，竟是31張兒子的交通違規裁決書，罰鍰因逾期未繳，竟累積到26萬多元，其中無照駕駛被抓27次，他得以監護人身分跟著上27堂道安講習，將導致他無法工作影響收入，「看到整個人都暈了！」他找民代陳情，指行政單位未在第一張時就寄發，讓家長無法即時教育小孩，裁決處則解釋，裁決書是於法定時間內寄送並無不當，27堂課也無權縮減。

聯合報

3大要命設計…斑馬線殺人 上月連數起

上月19日，文化大學女學生過馬路時，遭右轉公車輾過喪命，隔沒幾天，又一七旬老翁也在中山北路遭車輾斃；幾乎同時間，台中市邱姓少女也遭右轉車撞擊。相同的是，他們都是死在斑馬線上。

示好北韓 美韓取消聯合大軍演

美國與南韓3日宣布停辦年度大規模軍演「關鍵決斷」和「鷂鷹」，轉以代號為「同盟」的小型指揮所演習替代，盼藉此促進與北韓的和平，以利繼續說服北韓放棄核武。

中國時報

初選徵召搞不定 提名大亂鬥 藍天王總統夢

國民黨總統初選機制雖拍板三成黨員投票、七成民調，由於黨中央保留最後的徵召空間，藍營天王各自解讀。有意爭取提名的前新北市長朱立倫3日表示，他當作給自己最大激勵，只要朱立倫夠強就不會有這樣的議題，他會全力以赴；前台北縣長周錫瑋則認為，千萬不能受限於僵化的制度，「難道明知是敗仗你還要繼續打？」力挺二階段初選意味濃厚。

中火燃煤降載 中部吸到好空氣

連日來台灣西半部接近無風狀態，空氣汙染物滯留嚴重，台中市3日上午空品監測站高達13站警示「紅色」，在台中市政府要求下，中火配合降載，加上午後大雨，空氣品質才好轉。市府強調，中火電廠降載量不及北部協和電廠降載1700MW，要求中央及台電正視能源政策及區域正義問題。

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