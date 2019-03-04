台灣燈會曲終人散 「我屏東我驕傲」震撼全場！

2019-03-04 05:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕第30屆台灣燈會首度移師屏東，屏東縣政府及交通部觀光局戮力備戰這個屏東的首次盛事，結果沒漏氣，不僅獲國內外媒體盛讚，從試營運開始已逾1300萬人次湧入更是最佳證明，但天下無不散宴席，昨天晚上閉幕典禮在屏東縣長潘孟安振臂大呼「我屏東我驕傲」下，台灣燈會畫下完美句點。

今年是豬年，第30屆台灣燈會有諸多創新，如主燈以在地物產鮪魚為題打造「巨鮪來富」主燈，並請來被譽為外星科技的「INTEL無人機燈光秀」配合主燈秀，還利用大鵬灣的水域引進法國水上烏托邦劇團表演，更強打搭船遊湖賞燈，無邊際主燈成為嶄新展演手法，果然吸引來的人潮逐日攀高，228連假人「只有更多沒有最多」，4天沒有1天少於150萬人，最高更達182萬，已累積近1340萬人，以屏東這個沒有高鐵，鐵路也尚未完全電氣化的地方來說，堪稱完成不可能任務。

「我屏東我驕傲！」全屏東人都感受到全台灣甚至國際的關注，也對這場燈會展現出屏東的人文、族群融合，還有全台首度的INTEL無人機燈光秀，是與有榮焉令人驕傲，主持人表示，燈會串起屏東的愛與熱情，點燃了不僅是燈，更是屏東人的希望與驕傲，屏東就像是台灣縮影，在屏東你容我融，我們以人為本而族群融合，所以我們再次安居樂業。

潘孟安致詞時說，台灣燈會這個盛事來到屏東，讓大家更了解屏東，更認識屏東，愛在屏東，屏東讓台灣看得到，讓世界看得到，接著更振臂大呼「我屏東我驕傲！」全場民眾先是歡呼叫好，接著更是一同呼喊「我屏東我驕傲」聲不絕於耳，，台灣燈會正式畫下句點。

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