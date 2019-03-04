「2019台加藝文節」 溫市中心封街搭舞台 唱台灣歌仔戲

2019-03-04 06:03

〔本報特約記者張伶銖/溫哥華三日報導〕可以想像在溫哥華市中心的街道封街，搭起舞台，而舞台上不是表演流行音樂或電音，而是來自台灣宜蘭的歌仔戲曲嗎？

由台加文化協會舉辦將於7月登場的「2019年台加藝文節」，就是希望呈現各種能夠代表台灣的傳統藝術文化，這次邀請的三大表演團體「悟遠劇坊」、「宜蘭青少年國樂團」及「愛舞民族舞團」全來自宜蘭，屆時「悟遠劇坊」的團員將在溫市中心的舞台上粉墨登場，演唱經典歌仔戲曲。一場台灣傳統藝術文化的饗宴即將展開，令人期待。

台加文化協會理事長林挺睦指出，「台加藝文節」去年開辦第一屆，三天總共吸引了七萬多人次參觀，親自體驗台灣藝術文化之美。

她知道，有一些仰慕台灣卻還沒有機會到台灣觀光的加拿大人，因為在現場拿到觀光資料，因此有了明確方向，而決定起而力行，將邀約朋友到台灣旅遊。

林挺睦說，創辦「台加藝文節」的原因，是為了能夠藉著此一呈現台灣和加拿大文化表演的機會，提高台灣在加拿大的能見度，第二屆的主題，自然也是圍繞著如何提高台灣能見度而安排。

她介紹，今年台加很榮幸獲得宜蘭市的支持，所邀請的三支表演團各有特色，也各自代表台灣不同領域的藝術，除了知名的歌仔戲表演團體「悟遠劇坊」、定期與國際音樂家聯合表演，並為大型戲劇伴奏的「宜蘭青少年國樂團」，以及由邱麗殷老師率領愛好舞蹈年輕人所組成的「愛舞民族舞團」等三個團體，應邀演出的團員總共高達60人。

台灣鄉親對於宜蘭來的表演團體即將到來，非常的期待，有的更表示願意主動提供住宿。

「台加藝文節」邀請的表演隊伍，不僅只在溫哥華表演，還會像去年「泰武古謠傳唱」一樣，「渡海」去到維多利亞市（Victoria）卑詩省（BC）省議會廣場表演，屆時，他們將在宏偉的新巴洛克建築前表演歌仔戲。

林挺睦提到，這次現場規劃設置行銷台灣觀光及農產品的專區，台加正與包括華航、縣市政府及加拿大的進口商及超市洽談，設立行銷台灣觀光及產業的專區。

她表示，目前規劃將舉辦水果試吃、介紹農產品，吸引加拿大及國際旅客前往台灣觀光。

由台灣鄉親組成的台加文化協會，許多鄉親雖然長年住在加拿大，但心繫台灣的心情卻一刻也未減少。

有鄉親反應，現在中國移民大幅移民到加拿大，華人超市幾乎被中國進口的食物給淹沒，而中國的多家航空公司陸續開闢直飛溫哥華的航線，在本地投入許多到中國的觀光宣傳，令台灣鄉親也很想幫台灣作宣傳。

這也是「台加藝文節」去年開辦並招募義工時，即得到許多鄉親熱情響應的原因。

鄉親們認為，只要本地加拿大朋友有機會聽到，看到來到台灣的事物，不管是表演或是介紹台灣的影片，繪畫，甚至是台灣來的水果，他們就有機會在下次旅行時，優先考慮去台灣。

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