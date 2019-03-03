高市青梅產量剩2成 農損破7千萬元全國最慘

2019-03-03 23:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年暖冬又乾旱，造成高市農損破7千萬元，為全國最慘，尤以青梅結果率只剩下2成，與荔枝同是40多年來最慘；反觀鳳梨更甜、酵素多，橙蜜香番茄也因暖冬少雨，均呈現酸甜好滋味，民眾品嚐正是時候。

高雄荔枝及青梅產量是全國第一，兩者總經濟產值可達12億5千萬元，今年暖冬創下72年紀錄，且自去年10月迄今幾乎無雨，雨量僅歷年同期平均值的2成，造成荔枝開花率不到3成，受災面積1400多公頃，初估農損7300萬元。

尤以青梅結果率只剩下2成最慘，暖冬不冷又久旱不雨，中、低海拔的梅樹連花都開不出來，高海拔1千公尺以上有水氣的梅樹才有開花，農損金額仍待市府估計，是40多年來最慘情況。

竹林休閒農業區理事長吳崇富指出，高雄是全國最大的有機青梅產區，過去也是外銷產業之一，隨著近年來中國人力變貴，對青梅產業是一個契機，盼政府能協助外銷，帶動產業發展。

反觀高雄鳳梨產量是全國第3名，過去冬天鳳梨3分甜、7分酸，要等到清明節過後才會好吃，今年因暖冬乾旱讓鳳梨提早變甜，保有鳳梨酵素多，未被水分稀釋，半酸半甜風味獨特；型農林慶揮種植有機鳳梨田說，今年鳳梨甜度可達20度，酸甜比例甚至有7分甜，讓吃了還想再吃。

大樹休閒農業區理事長謝坤淞表示，今年鳳梨特別好吃，尤其春夏交替溫差大易感冒，多吃鳳梨增加抵抗力，鳳梨也因乾旱水分變少，變得容易儲運，延長保存期限，今年提早外銷中、日，化解早熟出量，更穩定價格。

美濃橙蜜香番茄是高市特有產業，經濟產值高達9億元，農會總幹事鍾清輝表示，連2年減產超過一半，今年暖冬少雨，呈現酸甜好滋味，不過產季只到3月底，民眾要把握機會品嚐。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/