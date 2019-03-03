台灣燈會在屏東完美閉幕 共計1339萬人次到場參觀

2019-03-03 23:55

〔記者葉永騫／東港報導〕台灣燈會在屏東今晚在美麗的煙火秀中劃下完美的句點，今天湧入152萬人次，累計結束共1339萬人次，超出預期人數539萬人次，屏東縣長潘孟安感謝所有的幕後英雄和工作人員的辛勞，讓國際看見屏東、看見TAIWAN！，並且大喊「我屏東、我驕傲」。

台灣燈會在屏東今晚舉行閉幕典禮，首先播放台灣燈會紀錄片，向所有的幕後英雄致敬，縣長潘孟安表示，屏東縣由於沒有軌道建設，高鐵、台鐵、捷運都沒有到大鵬灣，所有的接駁運輸全都要靠客運，每天超過上百萬人次參觀人潮，接駁的車輛近千輛，動員的志工超過六千人，工作人員三千多人，這個九千多人的團體創造了屏東的驕傲，讓台灣燈會在屏東被世界看見。

觀光局長周永暉指出，這次的台灣燈會相當精彩，燈會完畢後將會把主燈、豐豬爺、恆春城門、海之女神、生態之書、珊瑚之心共6個燈座留下來，讓民眾可以繼續的參觀。

隨後在周永暉主持下，由潘孟安將台灣燈會燈籠傳給下一個舉辦台灣燈會的台中市副市長令孤榮達，接著進行閉幕主燈秀、intel空中展演及煙火秀，圓滿完成整個活動。

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