胎內記憶？「臍帶扭轉」險喪命 她回憶：當時在玩「線」

2019-03-03 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕一名母親分享，預產期前一個月突然胎動微弱，求診發現是「臍帶扭轉」造成養分無法正常傳輸，緊急剖腹下才救活肚裡的女兒；孩子2歲後，她好奇問女兒以前在肚子裡時都在做什麼，女兒竟答玩玩具，表示當時一直捲一條線，嚇得媽媽直呼，「親愛的女兒，妳差點把自己玩不見啊！」

朱媽媽昨（2日）在臉書社團《靈異公社》分享，4年多前她懷老大到35週時，突然覺得胎動微弱，幾乎沒有在動；當天又是週日，原想等隔週婦產科開了再看診處理，但生過三胎的大姐堅持要馬上掛急診，這才發現異狀，緊急動刀剖腹，「醫生跟我老公說這是臍帶扭轉（非臍帶繞頸）造成養份傳不過去給BABY，如果再慢個1、2天小孩就沒了。」

朱之前聽說過小孩3歲前還存有胎內記憶，見2歲女兒很能說話，於是問她之前在肚子裡面都在幹嘛，女兒竟答在玩玩具。朱媽媽不信，說肚子裡怎麼可能有玩具，女兒堅稱有一條線，「我就一直捲，一直捲啊」，嚇得原PO表示，「親愛的女兒，妳差點把自己玩不見啊！」

許多媽媽心有戚戚焉，「我兒子是說，裡面暗摸摸，他都看不到我，還說裡面有蛇，他都跟蛇玩」、「我兒子就說他在『挖泥土，然後媽媽就哈啾！』他孕期真的超愛騷我肚皮」、「我女兒都跟我練肖威～問不出來」、「我兒子也曾經跟我說，他在我的肚子裡一直踢！踢的很開心，懷他的時候真的一直被踢...超痛苦的」、「 我女兒說他在游泳，浮在水上」。

也有網友表示，「感謝你大姐強制你去看醫生」、「很皮」，有人看了朱媽媽上傳的附圖，驚嘆地說，「這（臍帶）也扭到緊蹦（繃）了吧！」

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