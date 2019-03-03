週一東北季風增強中南部日夜溫差大 週二夜春雨報到

2019-03-03 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3日）有鋒面通過，全台各地都有短暫陣雨的情形發生，北台灣降雨尤為明顯，整天濕冷。明天（4日）開始東北季風增強，北部白天氣溫較涼，至於中南部溫度還是較為溫暖，但要注意日夜溫差較大。

根據「中央氣象局」預報，明天受到東北季風的影響，清晨北台灣低溫約16度，其他地區則落在18至20度上下。到了白天，北部及宜花地區整天較為涼，高溫約20至22度；中南部及台東地區高溫仍有26至30度，但中南部鋒面通過時氣溫還是有明顯下降的感受，要注意的是中南部地區日夜溫差大，請民眾適時增添衣物。

天氣方面，相較於今天，明天水氣明顯減少，僅東半部會有局部短暫雨、北部及離島為短暫雨後轉多雲，其餘地區則為多雲到晴的天氣型態。另外根據臉書專頁「報天氣 - 中央氣象局」指出，週二（5日）晚間開始，顯著的春雨系統報到，加上又一波鋒面來到、大陸冷氣團及華南雲雨區的接續影響，一直到週末全台各地都會是有雨涼冷的狀態，民眾出門記得攜帶雨具。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報資訊，因為東北季風因素，加上東半部、北部明天有雨，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；西半部地區及宜蘭局部時段將達「橘色提醒」等級；高屏空品區為下風處、擴散條件稍差，另馬祖、金門受境外污染影響，皆為「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明天澎湖縣來到「過量級」，建議民眾不要在大太陽底下活動，中部以南地區則為高量級，其餘地區則為中量級。另外東北季風影響，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海、空曠地區易有8至9級強陣風，沿海風浪較大，海邊活動及海上作業請注意安全。

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