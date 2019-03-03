可不是新竹幫派！ 風飛沙藝術陣線包場邀看藝術電影

2019-03-03 21:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕大新竹地區有一支「風飛沙藝文陣線」（簡稱風陣），這個組織可不是黑社會幫派，而是由一群獨立書店負責人所組成，定期聚會交流藝文情報，串聯資源合辦活動，近1年來更每月在新竹市星際國際影城包場看電影，推廣非主流的藝術電影。

風陣發起人，包括瓦當人文書屋陳晏華和Hamu夫婦、石店子69有機書店盧文鈞、水木書苑蘇至弘等志同道合者，一開始，不定期地圍坐一起分享藝文資訊；約莫2016年底，正式取名風飛沙藝文陣線，固定每月聚會。

提起組織與幫派同名，陳晏華說，「有人提議，大家覺得有趣，凸顯新竹在地，就自然成形囉！」之後，或者書店等越來越多獨立書店加入，還有劇團伙伴「鑽木取火」，目前成員有10幾家。

小而美的獨立書店，不能單打獨鬥，風陣除了蒐集交換情報，更進一步分工合作策劃活動。像是2017年，風陣提案向國立新竹生活美學館申請補助，推出了「社區人‧書‧好電影」聯合影展，深入社區放映《王哥柳哥遊台灣》等台灣經典電老片。

在推廣閱讀上，2017年，風陣參加了新竹縣政府文化局的「閱讀起步走」活動；2018年，瓦當人文書屋發起，串聯全台藝文據點舉辦「世界閱讀日閱讀BOOK思議」活動。

風陣成員也熱愛藝術電影，可惜因為小眾，新竹地區鮮少機會觀賞；經江山藝改所張登堯等人積極接洽片商，風陣終於在2018年6月25日星期一晚上，在星際國際影城主辦第一場包場電影《悅讀：紐約公共圖書館》，門票220元，當晚觀眾席意外地坐滿逾8成。

首彈出擊成功，風陣有了信心，組成選片小組挑片，每月一場，至今放映了《坂本龍一：終章》、《范保德》、《紅盒子》等8場次。許多觀眾留言感謝風陣，讓他們不用跑台北。

陳晏華說，藝術電影包場活動，原則上固定於每月第4個星期一晚上7時30分上映，相關訊息可上臉書「風飛沙藝文陣線」或「新竹‧看電影」查詢；另「世界閱讀日」活動，今年也準備在4月底、5月初推出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/