1份章魚燒9萬塊？工讀生誤開發票急哭 店家發文求協尋

2019-03-03 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕網友今（3日）Po出一張發票，上頭寫著1份章魚燒竟要價9萬多元！她解釋，是工讀生打錯發票才出了這個烏龍，所以發文協尋3月2日下午光顧逢甲夜市「日Ｘ章魚小丸子」的客人，希望能找回號碼41619210、總價為90135的發票。

蔡姓網友在臉書社團《爆廢公社》上承諾，不會讓工讀生弟弟賠這筆損失，而且他也很自責，都急哭了，所以想請廣大網友們協尋這張發票，「我們可以用很多章魚燒跟你換發票。」

網友們回應，「店家要付約4千多稅金」、「希望能找到」、「我懂我懂，我以前在爸媽的店裡也打錯發票，自己也嚇到」、「1份9萬？純金打造」。

有人建議，「你們有開發票，代表你們有會計師記帳及申報，聯絡你們會計師，很簡單處理的，別緊張；當然找回來報作廢，是最方便的。」也有網友提醒，若沒找回收執聯（即客人手中那份發票）作廢，日後發票中獎店家恐得賠償負責。

根據財政部統一發票給獎辦法規定，若店家作廢發票，但未收回統一發票收執聯或電子發票證明聯，導致發票本該無效卻成功發獎金出去，財政部會要求店家賠償溢付的獎金。

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