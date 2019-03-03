比特犬緊咬不放 馴犬教練建議：拉高頸圈或用布蓋頭

2019-03-03 20:37

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣信義鄉農會對面店家養的比特犬，咬住隨主人散步的小黑狗半小時不放，南投縣草屯鎮馴犬教練段傳仁建議，有頸圈的比特犬，可拉高其頸圈，萬無頸圈的狗兒，可先以外套、毛巾或布蓋住其頭部讓牠看不到，牠看不到會鬆口，萬一還不鬆口趕緊找細長帶子勒住其頸部，應該就會鬆口。

信義鄉農會梅子夢工廠前廠長張勝正的父親，帶飼養的小黑狗散步，被對面店家飼養的比特犬衝出咬住不放，咬住時間長達半小時致小黑狗窒息而亡。該慘案發生後引發網友關注，也對如何讓比特犬鬆口展開討論。

馴犬教練段傳仁看過比特犬咬死小黑狗的臉書PO文後，發現比特犬有頸圈，認為要救小黑狗就是得趕緊讓比特犬鬆口，現場若有其主人在，可用力拉高繩子將頸圈順勢抬高，比特犬大多會鬆口。

段傳仁也說，萬一這隻比特犬沒有頸圈，或是無人敢拉其頸圈，在場的人可脫下外套、上衣或拿毛巾、桌巾等布巾類，蓋住這隻比特犬的頭部讓牠看不到，牠就會焦急害怕因此鬆口，該塊布還可防止牠回過頭來攻擊人，或尋找另一個攻擊對象。但萬一這隻狗仍不鬆口，可就地找皮包的細長背帶或繩子等細長帶子勒其頸部，狗兒就會鬆口。

段傳仁在日前接受本報採訪時，就曾指出比特犬常被拿來鬥犬比賽，一旦咬住敵手絕對不會鬆口，而其咬合力極為強大，最高可重達800磅，被咬的人非死即重傷，因此歐美有不少國家禁養。

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