2019月津港燈節閉幕 夜之美術館計畫啟動

2019-03-03 19:58

〔記者王涵平／台南報導〕2019月津港燈節今落幕，30天展期吸引91萬人次進場，南市文化局表示，「夜之美術館」計畫啟動，盼品牌效益延續全年，帶動地方發展活力。

文化局指出，月津港燈節以「創新水岸藝術」區隔定位，成功建立藝術燈節口碑，而月津港燈節累積多年能量，今年在網路及媒體討論下，掀起一股各地燈會評比熱潮，月津綱燈節獲網路輿論高度肯定，吸引更多國內外旅客到訪，展期內適逢9天春節連假、元宵蜂炮期間、228連假，人潮都爆滿，更成為年輕族群臉書、IG打卡的熱點。

文化局表示，鹽水月津港有豐厚歷史內涵及得天獨厚的地景環境，縣市合併前，鹽水月津港曾獲內政部「城鄉風貌計畫」競爭型補助1億元，進行第一期水岸整治工程；近年透過「月津風華再現2.0」前瞻基礎建設計畫，積極進行各項優質化工程。

今年月津港燈節獲得文化部「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫」，配合前瞻基礎建設計畫，將逐步打造成為一座令人驚豔、深富文藝氣息、名符其實的「夜之美術館」，朝「優質化、常態化、廣域化、藝術化」永續經營，讓鹽水朝向獨特而精緻的歷史藝術城鎮發展。

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