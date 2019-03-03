醫病》女童大腿疼痛、無法行走 原來是骨髓炎作祟

2019-03-03 19:39

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名10歲女童，學校上體育課後，右大腿劇烈疼痛、幾乎無法行走，家人以為是肌肉拉傷，隔日反覆高燒近40度，趕緊住院檢查，發現是金黃色葡萄球菌感染致右股骨骨髓炎，接受極強效抗生素治療1個月後，才恢復行動自如，並返校上課。

高市立小港醫院小兒科醫師吳晃維表示，兒童感染骨髓炎大多屬血行性感染，因扁桃腺、鼻竇炎等上呼吸道感染，細菌隨血液流至骨髓裡所致，其明顯症狀，包括包括突發性高燒、患處極度不適疼痛、麻痺等。

成人大多因外傷骨骼接觸細菌或開刀時的二次感染，部分糖尿病患者，也常因糖尿病引起蜂窩性組織炎，造成的鄰近組織感染的非血性骨髓炎，患者常抱怨輕微發燒及疼痛、傷口通常紅腫，且有化膿現象。

吳晃維說，這名女童在學校上體育課後，隔日右大腿劇烈疼痛、行走困難等，當時未發燒，家長懷疑是肌肉拉傷。後來出現反覆高燒，甚至發燒到近40度，加上右腿持續劇痛，才送小港醫院就醫。

女童抽血檢查，發炎指數竟然飆到200，正常是5以下，另外肌肉酵素、紅血球沉降速率及白血球也都有上升，診斷為急性肌炎和急性右股骨骨髓炎。

女童住院檢查是高抗藥性金黃色葡萄球菌感染，造成的右股骨骨髓炎，施以極強效的萬古黴素治療後，女童病情才獲控制，持續抗生素治療1個月後，女童無再發燒，感染發炎指數均回到正常。

吳晃維說，骨髓炎容易被誤認為生長痛或肌肉拉傷，生長痛是良性疼痛，因快速成長造成兒童的行動受限，肌肉拉傷則會造成活動性疼痛，且都不會發燒或其他發炎造成的不適。若家中幼兒有突發性肢體疼痛或是活動不正常，建議到醫院尋求醫療。

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