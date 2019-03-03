婦女節將至 台中市辦女力好市集向自力女力致敬

2019-03-03 20:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕迎接婦女節到來，台中市今日推出女力好市集，由各婦女中心培力的創業女性共襄盛舉，有單親媽媽創業有成自食其力，展現婦女創業自力更生的堅強女力。

配合國際婦女節即將到來，台中市8家婦女中心今日聯合舉辦「女人耕自己更好」38好市集婦女節慶祝活動，邀20攤婦女中心培力的手作攤共襄盛舉，台中市副市長楊瓊瓔特地到場致意，楊瓊瓔指出，台中市約有280萬人口，女性比男性多了4萬人，佔142萬人，因此，台中要成為一個幸福城市，女性的力量不能少。

楊瓊瓔說，台中市現在有「媽媽市長」，會更注重婦女權益及性別平等業務，更致力幫助弱勢婦女耕耘自己，達到經濟自立；她也向在婦女中心的陪伴下勇敢創業，投資自己當老闆，改善自己和家庭的生活的婦女致意，肯定是「最棒的女力展現」。

其中育有一女的「小草」，生下女兒不久即與丈夫離婚成單親媽媽，帶著女兒獨力到台中謀生活，因壓力太大，身體出狀況不自知，體重一路飆高到105公斤，檢查赫發發現罹罕見疾疾「庫欣氏症」，讓她重新正視健康的重要。

「小草」毅然辭去工作，經婦女中心協助，鼓勵她善用烹飪專長，在網路建置平臺販售手工水餃和可愛造型饅頭，因講究健康的食材，她的手作產品漸受肯定，有了穩定經濟收入。

小草樂觀分享自己的故事，盼鼓勵所有的女性發掘自己潛能、為自己創造更多的可能性。

社會局副局長陳仲良表示，台中市婦女福利服務中心提供福利及法律諮詢、心理諮商、個案工作、經濟培力等服務，更幫助弱勢婦女參加經濟培力方案，協助她們發揮潛能，鼓勵有需要的女性可找婦女中心尋求協助。

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