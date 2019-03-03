苗栗貓裏喵公園受歡迎 徐耀昌：今年竹南蓋第二座

2019-03-03 20:11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府於苗栗縣議會後方草坪打造貓裏喵親子公園，特色三層樓高八爪章魚溜滑梯廣受小朋友喜愛，4天連假初估湧入2萬多人。苗栗縣長徐耀昌表示，今年縣府將於竹南鎮獅山多功能運動公園打造縣內第二座主題親子公園，預計有火炎山造型滑梯、沙坑等遊具，盼成為苗北地區親子休閒新去處。

以海洋探險為主題的苗栗貓裏喵親子公園，今年1月啟用後大獲好評，每逢假日總吸引許多親子造訪。

徐耀昌說，貓裏喵公園創造觀光熱潮，成為大、小朋友有個安心遊玩的新去處，縣府擬斥資3000萬元，規劃於竹南獅山多功能運動公園打造以火炎山、昆蟲為主題的親子公園，預計今年底完工。

苗縣府水利處長楊明鐃表示，初步構想將以縣內知名景點火炎山為主題，打造造型溜滑梯，另設置瓢蟲造型幼兒滑梯、蜂巢親子廁所、蝴蝶頂棚家長休憩乘涼區、沙坑及地景噴水廣場。

楊明鐃說，目前正於委託設計發包階段，先由廠商進行初步規劃後，再於地方召開說明會共同討論，預定5月底前推出正式版本，可望於今年底前完工，成為縣內第2座主題特色親子公園。

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