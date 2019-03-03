金山沙珠灣衝浪基地 中央地方攜手拚十月完工

2019-03-03 17:59

〔記者俞肇福／新北報導〕繼行政院長蘇貞昌上任後，邀請新北市長侯友宜今年1月18日會勘金山中角沙珠灣衝浪基地，2人承諾聯手打造中角灣衝浪基地，交通部長林佳龍今天下午與新北市長侯友宜再赴現場會勘，林佳龍表示，教育部長潘文忠努力找錢下，體育署全額補助衝浪基地1500萬元興建，希望趕在今年底前，最好是10月就能完工。

林佳龍笑說，自己本來過年期間就要來金山中角沙珠灣視察，但被華航罷工案卡住，延到二二八連假最後一天的今天來視察。

林佳龍說，蘇貞昌院長很重視衝浪基地的案子，指示交通部主政，並負責中央和地方的協調，案子已送案到行政院。本來教育部臨時擠出一筆錢蓋衝浪中心不易，目前框列了1500萬元，體育署委新北市府執行。

遊客來不只去衝浪，也要有旅遊服務中心，這部分由北觀處興建，停車場保安林協調農委會解編，配合基地需求，周邊聯外道路，新北市府負責分區變更，用地徵收，中央會協助地方政府。

林佳龍也呼應侯友宜市長的建議，台二線到萬里金山的自行車道，可以進一步擴大區域，將北海岸串成旅遊廊道，自行車或電動，人本步道，把沿線景點串起來，讓來衝浪的遊客也可以一路玩整個北海岸到東北角。

政院已在最短時間籌出預算，他希望在年底前，最好是10月能完成這起中央地方合作的建設。

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