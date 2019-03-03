大里國小泳池佔用公園地恐拆 會勘後暫保留

2019-03-03 17:59

〔記者陳建志／台中報導〕大里國小內有一座從日治時代就存在的游泳池，市府進行第15期市地重劃開發時，發現游泳池佔用公兒14的用地，還將公園一分為二，地方擔心游泳池遭拆除，近日經市議員李天生邀集市府和校方進行協調，決定暫時保留游池，並以遷建泳池，或者經都市計畫個案變更方式，將該處用地變更為文教用地，一勞永逸解決土地問題。

市府為解決公1用地因經費龐大長期無法徵收問題，結合大里區公所、公1、公兒14、公兒15用地進行第15期市地重劃，目前正在進行規劃設計階段，卻發現大里國小游泳池佔用公兒14約250坪的面積，且因地目不符校方和家長擔心泳池遭拆除。

大里國小校長蔡添元表示，學校創校已經100多年，從歷屆校友口中推算，校內的露天游泳池從日治時期就已存在，後來經多次修繕至今仍正常使用，全校1年級到6年級學生每年夏天都安排游泳課程，現在還加入輕艇、衝浪，學校去年還因此獲評選為全國體育標竿學校，因游泳池使用率高，加上遷建經費龐大，希望能將泳池原地保留。

市議員李天生為解決此問題，近日邀集市府地政、都發、教育局等單位，以及新里里長何世琦等人到校會勘，認為游泳池和公兒14公園，都與地方民眾生活息息相關，因兩處土地都是公有土地，不牽涉私人利益問題，如何解決只是技術性問題，希望市府能圓滿解決。

市府地政局副局長朱上岸表示，依法公園用地上不可蓋游泳池，因目前游泳池剛好將公兒14南北兩側一分為二，為尊重地方希望保留泳池的聲音，並避免影響15期市地重劃開發時程，經協調後決定暫時保留學校泳池，但希望教育局和校方，能思考將泳池遷到學校其他地方，或者以都市計畫個案變更的方式，變更為文教用地，一勞永逸解決土地問題。

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