醫病》頭痛起來真要命！醫師：功能性與器質性兩類病症難辨別

2019-03-03 18:29

〔記者王俊忠／台南報導〕有10多年頭痛病史的38歲王女士，到處就診都被認為是偏頭痛，服藥後雖有暫時改善，但一次頭痛嘔吐抽筋、喪失意識被送到奇美醫院急救，醫師深入檢查出腦部有深層靜脈栓塞及微血管出血，住加護病房治療兩週才出院。醫師提醒腦血管栓塞、出血是屬於器質性頭痛，與一般檢查不出病症的功能性頭痛（如偏頭痛）不同，但兩者頭痛症狀不易辨別，患者儘可能詳述症狀，供醫師正確診斷。

奇美醫院全人醫療科主任林高章指出，所謂功能性頭痛是檢查不出症狀的頭痛；反之，器質性頭痛是指有器官質變的頭痛，如腦部有腫瘤、血管栓塞、出血或膿瘍都是，這可以檢查出病灶所在，跟以偏頭痛居多的功能性頭痛不同。上述女性患者被多家醫療院所診斷是偏頭痛，但後來到奇美醫院卻發現有腦深層靜脈血管栓塞，這是器質性頭痛，而非功能性頭痛。

奇美醫院神經內科主治醫師楊勝翔表示，器質性頭痛如有頭痛合併身體局部無力、意識喪失或半側肢體麻痺，這背後可能有腦內發炎、長不明東西的因素，有免疫力差、感染、感冒未癒者也要留意；像體重莫名減輕、身體微發熱，也可能是腦內有腫瘤的癥兆。

林高章說，器質性頭痛常合併身體其他病症出現，不像功能性頭痛以頭痛為主要表現癥兆，器質性頭痛可以手術或藥物治療；功能性頭痛就不同了，因為找不出病症，只能用藥物或放鬆治療來處理，因為功能性頭痛可能跟患者所受壓力、氣候等因素有關，可設法紓壓來緩解。

林高章說明，功能性頭痛除了常見的偏頭痛，還有緊縮性、叢發性頭痛兩種。在功能性占約7成的偏頭痛，須有1、單側、2、（跳）搏動式痛感、3、行動走路時頭痛會加劇、4、痛指數在中度以上，這4項須涵蓋其2；加上2擇1的噁心嘔吐或畏光畏吵，有出現這3項以上特徵點可論斷是偏頭痛，患者頭痛時可自我檢測有無此特徵。

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