麗寶國際賽車場噪音 引發居民抗議

2019-03-03 17:29

〔記者歐素美／台中報導〕麗寶國際賽車場假日賽車，噪音擾民，市議員王朝坤、陳本添今天下午率近百民眾到場抗議，要求麗寶做好噪音改善措施才可以營運，否則將癱瘓麗寶交通，強力抗爭；麗寶則強調賽車場為合法經營，符合環評規定。環保局表示，之前麗寶隔音牆尚未施作完成就營運，已2次開罰共200萬元，最近稽查噪音皆合格，但仍盼業者與居民做好溝通。

麗寶賽車場去年11月1日試營運，假日賽車產生噪音，引發后里居民反彈，立委洪慈庸於11月8日出面協調，麗寶允諾隔音牆完工後再營運，目前麗寶已完成環評規定的兩座隔音牆，並加做龍門社區附近的隔音牆，但居民認為噪音並未改善，今天在市議員王朝坤及陳本添等帶領下，近百位居民到場抗議。

王朝坤表示，麗寶現在設置的隔音牆，與民眾預期的有很大落差，鄉親感受不到麗寶改善噪音的善意；王朝坤和陳本添都要求麗寶應確實改善噪音才可營運。

附近居民表示，居民不反對麗寶賽車場賺錢，但居民生活真的受到很大影響；一名大學生表示，賽車場噪音不斷環繞，假日回家根本無法靜心讀書；多位里長表示，噪音已嚴重影響居民生活，要求「還給我們寧靜的生活品質」，甚至揚言不惜向麗寶人員下跪。

洪慈庸辦公室主任陳若庭則質疑環保局監督不力，行文環保署督促環保局聯合監測，加強監督力道；后里區長賴同一也趕到現場關切，強力要求麗寶改善噪音，不要影響居民生活。

麗寶賽車場協理陳鋭宏允諾將匯整居民意見，10天後提出環境改善方案，但居民不接受，要求10天後宣布停止營運，直到噪音改善。雙方未達共識。抗議民眾揚言，10天後再協調，若噪音未改善，不惜再次走上街頭抗議，並癱瘓麗寶交通，讓業者無法營運。

麗寶事後聲明指出，賽車場是合法設置，一切合乎環評規範，並經環保局現勘完成。但麗寶尊重並理解居民感受，除縮短賽車時間，並加強噪音管制宣導工作，下場車輛也都嚴格要求噪音分貝值及檢測，讓噪音符合管制規範。

環保局綜合計畫科長劉俊迪表示，麗寶賽車場去年11月試營運時，因隔音牆尚未施作完成，環保局接獲居民陳情，連續兩次前往稽查，分別依環評法開罰80萬及120萬元罰款，今年初隔音牆已完成，但居民仍陳情噪音，環保局再次前往稽查，發現其噪音達61分貝，超過標準的57分貝，因第一次違規，依噪音法限期改善，後續民眾再檢舉，環保局前往稽查，噪音皆符合標準。

劉俊迪表示，因每逢周六日，居民即檢舉噪音，麗寶賽車場也釋出善意，目前正在龍門社區旁加做隔音牆，由於麗寶賽車場環評為民國80年通過，與現況有落差，環保局也要求麗寶賽車場應提出營運對策，與居民好好溝通，以達成雙贏，否則依噪音法連續監測不過，可按日按次處罰，甚至要求業者停止營運。

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