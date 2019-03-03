桃園空品拉警報 今下午逐漸好轉

2019-03-03 16:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市昨天下午開始至今天上午8點，因為空氣擴散條件不佳，空氣品質指標（AQI）有5測站達一級預警、超過150，路上民眾紛紛戴上口罩，隔絕髒空氣；桃園市政府環境保護局表示，這2天因為大氣擴散條件不佳，導致境內空氣污染物PM2.5累積，不過今天受降雨洗除作用及風速增強、擴散條件轉好，空氣惡化情形已於下午逐漸改善，請民眾放心。

「怎麼會一片霧茫茫」？這2天上午外出的民眾紛紛表示，一早起床就看到天空霧濛濛一片，直到中午仍未見散去，鼻子過敏症狀也因空氣不佳發作，不停打噴嚏、眼睛紅癢。因應空氣品質不佳，桃園市環保局表示，從昨天開始因監測到桃園市空品惡化，即依桃園市區域防制措施啟動空品惡化應變，針對粒狀污染物、氮氧化物及硫氧化物排放量前50%之重點污染源通報36家，要求加強防制設備操作及檢視是否異常；並現場查核公私場所2家，均依空品不良防制計畫進行操作及減量。

桃園市環保局說，針對鋼鐵冶煉、石化業進行連續自動監測設施（CEMS）監測數據檢查，也提醒業者排放異常狀況，共查核16廠，皆無超限情況，並通報測站周邊3公里工地及全市前50大工地，要求工地增加周邊道路灑水頻率、出入口加強車輛輪胎沖洗等防塵措施。

桃園市環境清潔稽查大隊也出動洗街車於桃園、大園、觀音、中壢及平鎮等區域，執行加強洗掃作業，共洗掃23.3公里。桃園市保局也同步發送空品惡化訊息於環保局網站、FB及府前廣場電子看板，並於市府Line、有線電視跑馬燈發布通知民眾儘量避免戶外活動。

桃園市環保局表示，空品達到橘色、紅色警示等級，對敏感族群、一般人就會造成影響，尤其對心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人影響更甚，建議減少體力消耗活動及戶外活動，外出務必配戴口罩，確實做好防護準備。

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