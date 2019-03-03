清大傳授申請校系秘訣 動機大於結果

2019-03-03 11:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕近日大學學測成績出爐，考生已展開科系選擇，準備個人申請等入學管道，清華大學建議，自傳盡量避免罐頭式寫法，應寫出專長興趣、正面影響他人等經歷，強調動機大於結果，要讓教授看出考生「為何適合就讀本科系」

108學測成績上月25日出爐，緊接著進入大學繁星推薦、個人申請等招生管道實施，繁星本月7日由學校報名，本月18日公告錄取結果；申請在本月19日起繳費、報名，本月27日將公告第1階段篩選結果，4月10日起一連3週則將展開各校第2階段甄試（筆試、面試等），5月6日前錄取結果陸續公告，5月9日考生登記上榜志願，5月16日公告最終結果。

清大教務處招生策略中心主任焦傳金表示，部分考生的自傳流於「流水帳式」或「罐頭式」，只寫家境小康、家庭和樂，或條列在校成績與獲獎事蹟等，提醒考生僅上述內容，不易讓招生單位了解，考生為何適合就讀本校系。

清大校長賀陳弘更具體建議，考生自傳可分3段，每段皆200到300字，如：何者對自己有意義？自身專長與如何發展培養？曾正面影響他人之經驗？而在讀書計畫上，建議用800到1000字寫出如何以清大校園資源完成專業知識、跨域學習等目標，不須華麗文藻、包裝排版。

賀陳弘希望，推行客製化教育方案，創造學生最大學習可能性與自由度，引導式自傳與讀書計畫，可幫招生單位找到學習動機強烈、願意主動尋求多方面學習的學生。

焦傳金也說，許多學生寫自傳時都會附上各種獎狀，但大學招生單位更願意看到學生把參加各項競賽的動機及努力過程呈現出來，不要只列結果；更舉美國頂尖大學為例，哈佛大學除課業表現外，還考慮申請者的個人特質、各方面的特殊才能及卓越表現；史丹佛大學則強調對申請入學者的全人評估。

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