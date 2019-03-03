今北台灣轉濕涼 中部以北防陣雨

2019-03-03 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕受到鋒面及東北季風南下影響，今日各地雲量增多，降雨機率增高。氣象專家吳德榮表示，今日北台都會區轉為濕涼，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，局部地區雨勢較大，明天開始天氣會回暖穩定，但下週三鋒面通過及大陸冷氣團南下，北台灣將再轉濕冷。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今日北台灣轉濕涼微冷、有陣雨或雷雨，並有較大雨勢，中部雲量增、有局部陣雨，南部山區亦有一些降雨機率；氣溫方面，愈晚愈冷，今晚明晨北台沿海空曠地區最低溫將降至14度左右、都會區約降至16度，「乍暖還寒」，容易感冒，提醒民眾要注意衣著調適。

吳德榮進一步表示，明日（4日）東北季風漸減弱，天氣好轉，北台灣轉多雲時晴，但仍偏涼，中南部為晴時多雲，白天微熱早晚涼，東半部有局部短暫雨。下週二（5日）回暖，各地為多雲時晴；中南部清晨及金馬易起霧，東半部及山區午後有零星降雨的機率。

但吳德榮指出，下週三（6日）至下週五（8日）清晨，又會有一波鋒面及「大陸冷氣團」南下，北台灣將再轉濕冷，下週四晚至週五晨，北台灣沿海空曠地區將降至12、13度；降雨方面，下週三起，北台灣轉陰有陣雨或雷雨，由於水氣很多，降雨範圍會逐漸往中部擴展、南部亦略受影響，局部地區並有較大雨勢發生的機率。

吳德榮說，直到下週五（8日）白天至下週六（9日）冷空氣逐漸減弱，降雨、氣溫才會稍有回升，但北台灣仍濕涼微冷，由於水氣仍多，降雨範圍大、也易有較大雨勢發生。故從下週三起，北台灣不只「春寒料峭」，台灣的天氣也將類似於「春寒雨若泉（濺）」，俗諺所云的寫照。

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