03/03 各報重點新聞一覽

2019-03-03 06:31

自由時報

總統盼與日安保對話

日本產經新聞2日以頭版等3大版面刊登蔡英文總統的獨家專訪，面對來自中國的威脅愈來愈強烈，小英總統訪談中首次表明，希望在安全保障和網路攻擊等議題上與日本政府直接對話。

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街頭鬥毆 警署大掃蕩

從上月27日迄至昨天，4天來台灣各地發生9起街頭聚眾鬥毆事件，昨天新北、台中各有一起釀成5傷。警政署要求刑事局通報全國各警察機關，務必嚴正強勢執法，展現公權力、嚇阻再犯，不得有警力到場無作為，甚而觀看或登記後勸離了事。

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公職考試明年大整併 衝擊22種國考

為使政府機關人才培育及人力運用更具彈性，考試院通過明年1月16日起整併公務人員職組及職系，從現行43個職組、96個職系，整併為25個職組、57種職系，連帶影響明年全年31種公務人員相關考試中，將有22種考試類科及應試科目可能改變，引發廣大考生緊張，擔心辛苦準備科目最後沒考，或考的科目沒念，影響考試成績。

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蘋果日報

震撼教育 酒駕累犯靈堂上課 到殯儀館看遺體冰櫃

一般人避之唯恐不及的殯儀館內，遺體進進出出，誦經聲、家屬哭泣聲不斷，更被命理師說成是陰風陣陣、煞氣重的不祥之地。交通部為防堵酒駕，本周起與新北板橋殯儀館合作，把酒駕累犯道安講習教室搬進殯儀館做「震撼教育」，除讓酒駕者觀看停屍間遺體冰櫃讓他們看到死亡的殘酷，也希望「靈堂」氛圍能讓酒駕慣犯感受失去家人的痛楚。

狠殺酒友 男皮帶勒頸馬克杯砸頭 血從1樓滴到2樓

狠心勒頸、砸頭殺酒友！南投縣驚傳命案，一名侯姓男子上周四到張姓酒友家中喝酒，侯男不滿張男罵他好吃懶做、不找工作，憤而以皮帶對張男勒頸，再持馬克杯痛擊其頭部，張男負傷逃往2樓浴室，倒在浴缸裡送醫不治，現場血跡從1樓一路滴到2樓浴缸，慘不忍睹，侯男行兇後逃逸，前晚落網時一度謊稱是張男自行跌倒致死，直到警方出示死者慘死照片才認罪。

聯合報

「地方管太多太嚴」登山管制 中央將鬆綁

目前各縣市自行訂定「登山活動管理自治條例」，迭遭登山客批評「管太多、管太嚴」。行政院政務委員張景森昨天表示，許多自治條例以「安全、救難」為出發點，管很多，也管很嚴；為推廣山岳活動，中央將統籌訂出登山活動管理規則，「鬆綁」不合理規定，並開放國家公園讓民眾從事溯溪、攀岩等活動。

王金平飆重話…藍天王們 反二階段徵召

國民黨總統初選提名辦法確定「七三制」後，黨主席吳敦義又說不排除萬分之一的「徵召」可能，引發黨內議論。立法院前院長王金平昨天繼續質疑保留徵召的作法，在接受專訪時，被問及未來初選結果若不如預期，是否會脫黨參選？王金平回應：「在初選機制維持公平公正的原則下，當然要尊重機制。我參選到底的決心不會改變。」

中國時報

蔡呼籲 台日安保對話！藍委質疑 為選舉搶奪話語權

日《產經新聞》昨大篇幅刊載蔡總統獨家專訪，蔡呼籲日相安倍，「他上任以來（在台日關係）做了許多果斷決定，下階段有必要強化（台日）安保對話。」蔡還呼籲與美國總統川普會談，舉行台美峰會。日本官廳昨休假，對此無從評論。藍委曾銘宗認為，台日官方交流檯面化不易，何況敏感的安保對話，「小英如此公開喊話，讓人懷疑是為選舉，搶奪話語權。」

每包32元擬修法減收 化解民怨！降菸稅小確幸 綠護政權大戰略

為搶救聲勢，蔡總統接連上火線與老車、小黃司機對談釋利多；受中央拖累面臨生死關的黨籍立委，更拚命修補疏離的民意。有綠委坦言年改衝擊大，已擬妥草案爭取放寬公教領取年資補償金年限；同時，綠營醞釀修法減收每包約32元的菸稅，要降低逾300萬吸菸人口的反彈。「小確幸」儼然已成延續政權的大戰略。

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