寵物喪禮興起！豪華程度媲美人的規格...

2019-03-03 00:31

〔記者楊心慧／台北報導〕近年來寵物經濟興起，就連總統蔡英文，行政院副院長陳其邁都有愛貓陪伴，如今處理寵物身後事一點也不馬虎，甚至以人的殯葬模式處理，無論樹葬、盆葬、海葬等應有盡有，還可做客製化服務，以寵物殯葬來說，貓、狗仍是主要客源，但也有少數飼主幫烏龜、鸚鵡買塔位，客源種類日益增加。

早年的社會處理寵物過世，幾乎是隨地埋葬，現今環保意識抬頭，加上少子、高齡化的社會環境，人與寵物關係更為親密。萬里福田寵物城堡董事長洪聞表示，現在的飼主都將寵物當成家人，看了相當動容，曾有飼主在寵物走後對他說：「平常我可以找朋友玩，但寵物就只有我，一輩子守候我，現在牠走了，我只想為牠做點什麼，換我守候牠，讓牠成為快樂的小天使。」

洪聞指出，目前全台有25家寵物靈骨塔，北部較有規模的約有8家，目前主要客源寵物仍是貓和狗，也有鸚鵡、烏龜等，雖然烏龜沒有和貓、狗一樣互動性那麼強，但該飼主養了烏龜很長一段時間，沒事就會和牠說話、聊天，就像自己的孩子一樣，相當有感情，在牠走後也因此盡了一份心力，讓牠走得順遂。

楊聰才身心診所院長楊聰財表示，曾有病人因為狗狗過世，內心受到衝擊，在1個月內掉5公斤，做任何事提不起勁，甚至說狗狗走之後，感覺像生命像是少了一部分，這就是典型憂鬱症症狀。楊指出，有些人將寵物當親人看待，所以會在寵物過世後，替他舉行慎種的葬禮，將這件事儀式化去紀念牠，也是心靈上另種方式的寄託。

不少寵物靈骨塔，豪華程度不輸人的靈骨塔，走進去便有氣派的大廳、佛堂，讓人忍不住讚嘆：「天啊！好豪華！」民眾王小姐表示，當初替愛犬找塔位，後來到某家寵物靈骨塔園區看的時候，覺得很驚訝，尤其了解服務流程後認為，根本不輸給一般靈骨塔，甚至和自己親戚長輩放的塔位一樣氣派。

洪聞表示，以萬里福田寵物城堡來說，主要走的是公司化經營，從接寵物遺體到進冰庫、等火化、進塔、辦法會，皆以人的殯葬規格做，也都24小時服務，甚至寵物禮儀師也是聘用過去在殯葬業相當具經驗的禮儀師。

一般殯葬除了火化進塔位、墓園外，還有樹葬、盆葬、海葬等，洪聞指出，現在專業的寵物殯葬服務，除了基本屍體接運、冷藏、火化和骨灰安置外，還會依宗教別舉行儀式，像是常見的佛教、道教、基督教等，只要飼主提出，都可以做客製化服務。

洪聞表示，以萬里福田寵物城堡為例，每週日下午1時30分至3時在園區內都會舉辦功德法會，讓飼主一起為寵物誦經、祈福，也讓飼主們相互交流，就像是飼主的狗聚，沒有哀傷的氣氛，反而充滿溫馨的氛圍。

曾養過狗的民眾翁小姐表示，家中狗狗小寶養了15年，和牠非常有感情，後來小寶因病過世，令她非常心痛，因對牠很疼愛，決定將牠安置在寵物靈骨塔，至少可以和其他動物作伴，也陪心愛的毛小孩走完最後一程。

洪聞提醒，若民眾要替寵物挑選靈骨塔，一定要做好功課，詢問詳細，最好花時間親自走一趟園區，有些寵物靈骨塔為了賺錢、省空間，可能當初給飼主看的塔位很好，但後來卻被放在鐵皮屋，常聽到這類糾紛。

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