「燈流」發威！墾丁連假旅遊人潮直逼過年

2019-03-02 21:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣燈會博得各界一致好評，228連假突破千萬參觀人次，強大的「燈流」不斷發威，遠在百公里外的恆春半島各風景區都感受的到，人車潮逼近農曆過年期間，業者們也期盼屏東的魅力透過燈會持續發燙。

根據警方初步統計，由於恆春半島氣候良好，這一波的228連假車潮，每天都與大年初二上萬車潮相當，加上到福安宮為土地公祝壽信徒，粗估至少湧入超過15萬人潮，今早北返車潮增加，呼籲民眾行車保持耐心。

「實在太忙了！還以為過年還沒完。」墾丁商家何小姐說，這一波的人潮有點出乎預期，大家都認為過完年沒多久，燈會又離恆春有點距離，沒想到連假前2個晚上，墾丁大街及恆春鎮內都滿滿人潮，而且大多看完燈會南下或準備隔天去看燈會，這波「燈流」比「韓流」要強大的多。

墾丁飯店業者粗估，228連假這波「燈流」，28及1日住房都是客滿，2日多數業者也有近8成住房的好業績，電話訂房的旅客都直接表明先看完燈會後入住，或是隔天退房後要前往燈會朝聖，明顯感受到這次燈會龐大的旅遊磁吸效果。

屏縣府交通旅遊處表示，這次主要燈區雖然在大鵬灣，但早在燈會前已經規劃10條精選遊程，設計划算的大眾交通接駁套票，結合超夯的四重溪燈海、落山風藝術季等景點，搭配燈會形成連假的2到3日遊，台灣燈會可望成為屏東觀光的新起點。

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