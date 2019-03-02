不讓台灣燈會獨美 落山風藝術季夜景同樣迷人

2019-03-02 21:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣燈會參觀人次突破千萬，成為屏東旅遊亮點，其實，首次舉辦的「落山風藝術季」，夜間景致同樣迷人，藝術季將小漁港瞬間成為網美聚集地，夜間搭配地景及星空，值得遊客在明天（3日）閉幕前走訪體驗。

被燈光點綴的海口港，連當地的修船廠、候船室與漁船似乎都成了展覽品，映襯著濃烈深藍的黑夜及潮聲，不同於日間的耀眼，另有一番氛圍，不同於台灣燈會的人聲鼎沸，相當適合沙灘漫步，體驗不同的漁港夜間風采。

落山風藝術季在車城鄉海口港設置了近30組風動藝術裝置，內容包含環境藝術、聲音藝術、表演藝術、生活藝術等，更結合在地文史、生態、產業，轉化為最具落山風地理風流的作品，這也是國內首度挑戰氣候資源推出的「風環境」藝術。

二二八連假期間，落山風藝術季驚艷了不少看過燈會南下的遊客，廣闊靜謐的意象，恰巧中和喧囂的台灣燈會氛圍，明年沒有台灣燈會的強大魅力後，這些精緻的旅遊亮點，可望持續帶動屏東「後燈會時代」的觀光進化。

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