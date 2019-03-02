「餐廳跟賣房的有仇嗎？」 這2個廣告標語笑翻網友

2019-03-02 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書分享一張房屋與餐廳的廣告標語照片，房屋廣告標語上強調不論吃什麼都要有個家，沒想到隔壁餐廳廣告標語神回，「放棄買房只煩惱要吃什麼」，這有趣的場景也讓網友笑稱「這餐廳跟賣房的有仇嗎？」

一名網友在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，照片中可見有2個廣告標語，右方房屋廣告標語寫著「可以簡單吃，但是一定要有一個窩」，沒想到左方的餐廳廣告寫著「我早就放棄買房了，我只煩惱等等要吃什麼」，似乎是故意給房產公司漏氣，也讓原PO笑說「這餐廳跟賣房的有仇嗎？」並比出「手往上翻」的國際手勢。

照片曝光後也讓網友笑翻，紛紛留言「看來玉石俱焚了」、「這兩家是講好的嗎XD」、「肯定有仇來的」、「WTF的手勢給讚」。

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