龍應台批東港溪畔野花美景遭剷除 河川局：未來花季不除草

2019-03-02 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕移居屏東的作家龍應台，原本期待三月暮春時，東港溪畔會有生氣盎然的野花野草，但沒想到卻看到一片枯乾。龍應台質疑，公務機關應理解橫石錯木、野樹雜草也是美。

龍應台今天在臉書貼出照片，說自己原本打算到溪邊探春，卻看到原本應該繁花錦簇的東港溪畔，現只剩下光禿的草皮，龍應台詢問除草工人後才得知，河川局讓外包的廠商每1、2個月來除草，所以原來的景緻才遭剷除，龍應台質疑，「河川局是預算太多了嗎？是前瞻預算消化不了嗎？」

龍應台盼公務機關理解，生氣盎然的野樹雜草是美，而所謂統一整齊，所謂「乾淨」，也可能是不可原諒的醜。

對此，據《聯合新聞網》報導，水利署第七河川局副局長黃傭評解釋，東港溪畔過去有民眾曾反應雜草太多難以步行，因此才啟動除草計畫。

黃傭評也回應「前瞻預算消化不了嗎？」的質疑說，高屏溪、東港溪、四重溪每年整體預算共約2千萬元，其中東港溪畔除草預算每年約30～40萬元，執行除草計畫已有20多年。

黃傭評指出，在龍應台貼文後，第七河川局今天立即討論，並達成初步共識，第七河川局認為龍應台的提議也有道理，初步規劃未來每年冬天到春天的花季傾向不除草，以保原來東港溪畔的景貌。

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