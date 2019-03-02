謠言終結站》保久乳能久放是因為加防腐劑？ 食藥署：錯誤觀念

2019-03-02 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕市面上乳製品五花八門，大致分為鮮奶、保久乳、奶粉，有些消費者認為，保久乳能久放其實是因為加了防腐劑，其實是錯誤觀念。

據食藥署1日刊登《藥物食品安全週報》指出，近年殺菌及加工技術進步，部分鮮奶因採無菌充填，保存期限可以延長至80至90天。至於保久乳則是被要求完全無菌，經過攝氏130度以上滅菌，再以無菌充填的方式包裝後，才能在常溫久放。

食藥署強調，鮮奶、保久乳、奶粉差異不大，這些乳製品的來源都是生乳，只是殺菌方式不同。以鮮奶為例，目前國內鮮奶場多採用「超高溫殺菌法（UHT）」，即讓牛奶在攝氏120度至130度的環境中停留數秒，讓99％以上細菌死亡，不過這個方法對少數耐熱孢子無效，因此鮮奶需要冷藏，且保存期限也較其他保久乳及奶粉短，約在2週內，僅部分鮮奶因採無菌充填，可延長至80至90天。食藥署也呼籲，鮮奶開封放進冰箱冷藏後，應盡快喝完。

至於奶粉，則是先以高溫殺菌後，再透過噴霧乾燥等方式，讓原本液態的生乳變成粉狀，保存期限可達2、3年。

食藥署呼籲，若是長輩不愛喝冰冷的鮮奶，可以改喝奶粉或保久乳，「只要選擇適合自己的食品，看清楚標示、妥善存放，即可確保飲用安全。」

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