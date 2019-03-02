酒駕累犯「靈堂」上課 新北殯葬管理處願意配合

2019-03-02 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕目前全台每年發生超過10萬件酒駕案，其中有將近4萬件是累犯所為，最快3月底前，台北區監理所將與新北市立殯儀館試辦，酒駕累犯至殯儀館進行生命教育課程。新北市殯葬管理處表示，只要能減少酒駕造成的傷亡，殯儀館都願意配合。

根據《蘋果》報導，新北市殯葬管理處長黃秀川表示，未來館方將會帶著酒駕累犯者繞行殯儀館一周，向累犯者介紹比如冷藏冰櫃區、遺體解剖室等設施，給與累犯者深刻的印象。不過，為了顧及往生者，並不會直接讓他們看到遺體冰櫃。

黃秀川表示，目前板橋殯儀館共有10個禮廳，供民眾辦喪事悼念，未來將有一間出借給交通監理所，辦理道安課程講習課程，內部約可容納50至60人，也能播放影片。

一名在板橋殯儀館治喪的家屬表示，他認同這樣的作法。讓累犯者在殯儀館感受死者家屬那種失去至親的傷痛，或許能夠發揮嚇阻作用。不過，他也表示，之前有人提議讓酒駕肇事者清洗死者遺體，這樣不妥當，因為這種作法對死者很不敬。

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