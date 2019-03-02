敲響幸福鐘聲 扶輪社竹東河濱公園植樹

2019-03-02 17:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國際扶輪社3501區新竹分區共21社上百人，今天在新竹縣竹東河濱公園，舉辦「環保植樹愛地球暨親子活動」，種下超過500株桂花及茶花樹苗，香味四溢，參與民眾一起敲響幸福鐘聲，一起愛地球。

扶輪社繼秉持去年植樹的精神，植樹活動由新竹科園扶輪社主辦，新竹縣長楊文科、竹東鎮長羅吉祥與扶輪社總監鄭仁芳、社長林思銘及社友們，一起站在扶輪大道前敲響幸福鐘聲，宣示永續愛護地球，期望帶給大家滿滿的幸福。現場安排接駁小火車提供民眾搭乘，還有親子帶動唱等表演。

楊文科表示，社長林思銘與鎮長羅吉祥，不只種植樹木，還親自維護公園清潔，共同清理寵物排泄物，讓環境更加整潔，為民服務的精神令人敬佩。

3501地區總監鄭仁芳表示，扶輪社致力於為民服務及改善居住環境，希望大家一起努力。

縣議員身兼社長的林思銘表示，扶輪社是愛與服務的社團，在河濱公園舉辦環保活動，民眾除了能賞櫻之外，也能走在扶輪大道上，感受桂花香與茶花香，敲響幸福鐘，一起終身幸福。

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