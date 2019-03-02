幫未婚男女牽紅線 高市今將推6場單身聯誼活動

2019-03-02 16:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市民政局今年3月起將於於愛河畔，推出6場「就是愛河（和）你天長地久」單身聯誼活動，由鳳山區戶所主辦「愛在高雄瑜你在一起」打頭陣，將於3月22日登場，戶所人員當起月老，幫未婚男女牽紅線，參加就送千元好禮。

市府主打愛情產業鏈，民政局今年規劃6場單身聯誼活動，由鳳山等5個戶所與五甲龍成宮合辦的「愛在高雄瑜你在一起」打頭陣，將於3月4日開放報名，3月23日登場，不但贈送參加者千元好禮，配對成功加碼晚餐券及禮盒，還有機會抽中雙人飯店住宿券。

鳳一戶所主任歐敏信表示，由美和科技大學觀光系陳芳華師生，設計一系列協力闖關遊戲、分組大地遊戲、配對時刻及共進下午茶活動，促進未婚男女感情升溫；鳳二戶所主任李元新指出，鳳山五甲龍成宮是高市唯一發放生育津貼的廟宇，今年贊助未婚聯誼活動，連高雄國賓、鈞怡大飯店、志明花生糖專賣店等也加入行列。

民政局說，第一場3月23日「愛在高雄瑜你在一起」在黃金愛河名歌廣場舉辦、第二場3月30日「戀戀愛河~遇見幸福」在永浴愛河咖啡館舉辦、第三場4月13日「2019就是愛河（和）你天長地久」在鈞怡大飯店舉辦、第四場5月5日「5月舞春風吹‧姻緣一線牽」在棧貳庫WOO泰式餐廳舉辦、第五場6月2日「迎風聽潮愛之船~才子佳人逐浪濤」在西子灣沙灘會館舉辦及第六場6月22日「情人碼頭~讓愛啟航」在茄萣區i-far愛法蘿海上

音樂餐廳舉辦，場場精彩。

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