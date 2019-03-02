獨家》陳久泉開書畫印「三帖共構」新作展 仍盼尋回遭竊作品群

2019-03-02 16:04

〔記者吳仁捷／新北報導〕台灣藝壇知名的通才藝術家陳久泉今天在新北市鶯歌台華藝術中心為個展「三帖共構之一」舉辦開幕茶會，展出他全新創作的書畫印「心經」、「養德」等作品，由於陳久泉過年前才在老家遭竊成名作「餘暉」等160件畢生心血作品群，遭受至少超過4000萬的損失，這次開展他除想展現個人將書畫印融合在作品中的獨創風格，也代表出身貧苦的他不會被遭竊的逆境打倒，希望藉由展出新作，再找回遭竊作品群的靈感與創作初衷。

陳久泉說，以往都是展覽使用單一媒材的作品，而「三帖共構之一」則是將書畫印融為一體，並各自作為展現主題，對他而言是頭一遭，全新的創作與呈現，他以書畫印作為創作核心，共同構成新創作品形式的創作內涵，以他這次展出的主要作品「桃花源」、「惠風龢暢」與「筆歌墨舞」為例，他就分別以書、印與畫作為創作的主軸，書畫印相輔相成、互相輝映。

而陳久泉的作品之中，更充滿靈動，包括水龍吟、萬事如意等絹印、彩墨畫中，每一隻麻雀的眼睛、動作都栩栩如生，每隻麻雀都像是看著觀賞者般的活靈活現。

台華藝術中心負責人呂兆炘表示，陳久泉這次展出的心經系列作品，也展現陳久泉長期關注佛教藝術，與佛門的不解之緣，也讓他刻出第一套心經印作，搭配他最喜歡明末清初的大書法家王鐸的行草書，書寫出的心經搭配心經印作，讓生硬的佛教經文也是超脫宗教法門般的躍然紙上，讓觀賞者在莊嚴中不失一份入世的法喜。

陳久泉說，他的個性像野馬，不甘於受限於學院或案牘，每隔幾年就會外出流浪，希望增加閱歷、靈感，在創作上開創新局；陳久泉也會三帖共構展覽埋下伏筆，他說，這次展出「三帖共構之一」，以書畫印為主軸，明年11月展出的「三帖共構之二」，會以水墨、彩瓷為主軸，而可能會在明年才展出的「三帖共構之三」，將以漆畫、油畫作為主題，展現他充分運用複合媒材的全新創作風格，也見證他40年創作的履創新猷。

陳久泉說，年前遭竊的作品群中，包括對他意義重大的全台美展第一名成名作「餘暉」、描述父子情的「父與子」，還有全開的漆畫大作「龢風」等等，不僅對他別具意義，而且都只創作過一次，那些創作靈感來自於他兒少時的刻苦生活經歷、初為人父的欣喜，他除寄望早日找回，也考慮再重新創作，找回自己的生命與創作歷程，見證自己如苦行僧般藝術創作的創藝人生。

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