北台中聯合贈苗活動 8050株苗木被索取一空

2019-03-02 14:28

〔記者歐素美／台中報導〕北台中聯合贈苗活動，今天上午在大甲體育場舉行，一大早就有上千名民眾排隊等候，領取山櫻花等9種樹苗，8000株苗木被索取一空，還有遲到民眾直接追到主辦的吳敏濟議員服務處索取，以實際植樹的行動降低空氣污染，綠美化環境。

北台中聯合贈苗今年第9年舉辦，歷年來合計送出超過5萬株苗木，今天一早即有上千民眾湧入大甲體育場排隊，等候領取苗木，吳敏濟議員另在五福街服務處預留200多株樹苗，讓晚到的民眾不用「空手而歸」。

吳敏濟議員表示，因民眾參與植樹活動一年比一年熱烈，今年特別擴大規模，不論樹種或總數都是歷年最多，包括林務局東勢林管處提供楊梅450株、台灣肖楠400株，台中市農業局提供台灣原生種山櫻花2000株、桂花2000株、杜鵑800株、樹蘭800株、白千層600珠、七里香500株及羅漢松500株等，總計共9種樹苗，數量共8050株。

豐原區民眾吳桂金因喜歡蒔花種草，特別從豐原開車到大甲體育場排隊1個多小時領取苗木，他表示，如願領到珍貴的肖楠苗木，不虛此行；甚至有苗栗縣苑裡鎮及通霄鎮居民也來排隊領取。

苗木發放前，吳敏濟議員並與農業局林務自然保育科長徐宏銘，透過一問一答方式，提醒民眾栽種樹苗，要優先選擇陽光充足、排水性良好的土地，挖掘一個直徑40公分、深30公分的樹穴，在底部放上有機肥，將樹苗根部的塑膠包裝套取下，垂直種下後再覆土。因種植的地點不同、土質不同，澆水量及頻率也不相同，只要土壤濕潤即可，不需天天澆水，以免根部腐爛、種不活。

吳敏濟表示，植樹活動深具教育與傳承的意義，今天種下幾十公分高的小樹苗，過幾年就比孩子高，幾十年以後成為參天大樹，孩子們在參與的過程中認識生態保育的重要性，建立前人種樹後人乘涼的價值觀，透過付出為淨化空氣品質盡一份心力比什麼都珍貴。

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