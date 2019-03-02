最快月底實施！酒駕累犯講習將在殯儀館「靈堂」上課

2019-03-02 14:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕酒駕零容忍已是共識，但每年仍有超過10萬件酒駕案件，其中近4萬件更是累犯所為。酒駕者遭取締後須參加酒駕講習，當中參加酒駕累犯班的人數，更是逐年增加；為讓酒駕累犯者參與講習時，能明確認知到酒駕是錯誤的事情，更會危害周遭用路人，除台北市區監理所與創世基金會合作，在講習的生命教育課程中，實地走訪現場看植物人外，台北區監理所更與新北市立殯儀館聯繫，最快3月底前要試辦，讓酒駕累犯赴殯儀館進行生命教育課程。

酒駕零容忍已是各界共識，近來除法務部著手修正刑法公共危險罪章，朝酒駕累犯致人於死，最重可判處死刑修正外；立法院討論交通管理處罰條例修正案，提高酒駕罰鍰、累犯擬需掛特殊車牌、配備酒精鎖等。

公總方面，打算增加現有酒駕講習深度，包含台北區監理所與殯儀館聯繫合作，以不打擾家屬為最高原則，讓酒駕者看靈堂、遺體冰櫃等；並規劃將其中禮儀廳，布置成告別式現場，讓酒駕累犯在「靈堂」內上課，了解酒駕車禍對他人或自己的傷害。

公總表示，現場會邀請台灣酒駕防制關懷協會理事長，親自講授生命教育課程，希望透過這些教育課程，讓酒駕累犯深刻感受到酒駕對生命的傷害，希望累犯者不要再犯。

除台北區監理所要與殯儀館合作外，花蓮監理站也正與花蓮監獄談合作，要帶酒駕者實地走訪花蓮監獄進行講習，讓酒駕者有所警惕。公總認為生命教育確實能有其成效，像是現行帶酒駕累犯赴創世，就有許多酒駕者看完植物人後，都自願捐款。

初次酒駕者需上6小時酒駕專班課程，再犯班需上2天共12小時課程，根據公總統計，去年酒駕初犯者，並有實際參加酒駕專班講習共7萬6142人，酒駕再犯班共4211人參加；104年至107年酒駕專班、酒駕再犯班累計開設是5969班次，共33萬462人次上課。

另外，酒駕講習費用現行都是由公總編列預算支付，去年度編列1686.2萬元，為讓酒駕者對自己行為負責，並降低政府負擔，交通部已著手修正道路交通管理處罰條第92條並報行政院轉立法院審，順利三讀後，最快今年底前酒駕者就必須自付講習費用。

舉辦酒駕講習所需花費包含道安講習通知單、舉發通知單、裁決書及移送行政執行郵資費、講師鐘點費、道安講習環境布置、教材等費用、人事費用等，當中最主要支出是每小時1600元講師鐘點費。

未來參加講習者自付費用，是否每個項目都要攤提，目前還在研究當中，但可參考目前受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法，重新考領前要參加講習，機車講習12小時自付1800元、汽車講習18小時自付2500元。

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