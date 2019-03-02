慢遊大湖 草莓可採到母親節

2019-03-02 12:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖地區農會今天舉辦大湖草莓農村亮點推廣活動，邀請遊客一起漫遊大湖，大湖農會指出，今年228連假來客數與營業額增加2成，感謝遊客支持，而大湖草莓預估到母親節前都可採，歡迎遊客隨時到大湖鄉慢遊採草莓。

大湖地區農會指出，大湖地區莓農經過農糧署與農改場等單位輔導後，已有200多位農友具有台灣農產品生產追溯標章，部分農友更具有吉園圃、有機、IS22000認證，可以說大湖草莓有保證，讓遊客對食安更放心。

大湖地區農會說，依具指標性的大湖酒莊統計，今年228連假期間因為天氣狀況佳，大湖酒莊來客數與營業額較去年同期增加2成，顯見遊客相當踴躍，而目前草莓約為二期果末與三期果初，預估至母親節前夕五月份時仍有草莓可採，隨時歡迎遊客至大湖採草莓。

苗栗縣政府指出，大湖草莓種植超過400公頃，品質好、口感佳，且「大湖遊、採草莓」亦成為苗栗縣主要的觀光旅遊項目之一。且大湖鄉鄰近泰安溫泉區，到苗栗採果泡溫泉更是一大享受。

湖地區農會昨天也安排美味料理品嘗、社區學校才藝表演、山守現農村好物、在地青農市集及草莓柑橘加工製品展售，並邀請知名樂團演唱不同曲風歌曲。

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