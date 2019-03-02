228連假第3天》國6數起車禍 舊正到東草屯段一度龜速

2019-03-02 10:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕228連假進入第3天，出遊民眾仍多，國道6號東向往埔里方向的車輛從上午8點過後就湧現，並在東草屯段發生數起擦撞的小車禍，經國道警察處理均已排除，惟因從舊正交流道上國6的車子太多，上午9點半到10點前舊正段到東草屯段，一度時速僅剩不到20公里，過了東草屯段後車流即逐漸紓解。

把握連假及中部的好天氣，今天出遊的民眾仍很多，南投縣的日月潭風景區昨日遊客大爆滿，有8萬人湧入，今天通往埔里、國姓、日月潭的國道6號，上午8點後就車潮大增，而在東草屯段陸續在5.9公里、5.4公里處發生擦撞小車禍而影響交通，現在兩起車禍現場都已排除。

因為出遊車多，加上在東草屯段的交通小事故，以及從舊正交流道上國6的車多，上午9點到10點前，舊正到東草屯段的車速一度降到20公里，但10點過後車潮逐漸消化，已恢復順暢。預估下午3點過後，東草屯到霧峰系統交流道北上的車流會湧現，趕時間的民眾就要提早出發。

公路警察隊第七大隊提醒出遊駕駛人，假日車多，有時未注意前方車輛的動態就會追撞上去，因此要提醒駕駛人，與前車保持適當距離，及注意前方狀況。

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