流浪狗「大黃」躍上台博館保溫杯 網友大讚很溫暖

2019-03-01 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣博物館27日在臉書粉專發文，分享一隻名叫大黃的流浪狗故事，大黃從2014年前台博館開始動工修復鐵道部前，牠就已經在附近出沒，館內的保全、館員、工作人員都認識牠，現在大黃的模樣躍上台博館的保溫杯，讓底下網友直呼「很有溫度的設計」。

台博館在貼文中表示，「無論是在鐵道部園區進行不同工程的工作人員，甚至是舉辦導覽活動的館員和參與的大眾們，幾乎都會與大黃打照面。」對鐵道部的工作人員、館員和保全們而言，大黃早已成為共同守護鐵道部園區的一員。

館方提到，即使在陌生人面前，也不見大黃隨便吠叫，「只要做工程或導覽多來幾次，牠就會出來看看是誰來了。」而在大黃打完招呼後，牠又會自顧自地在園區其他地點閒晃，也因為如此，館方決定在設計保溫杯時，也讓老夥伴大黃出現在上頭。

此文一出，讓網友紛紛表示「守護博物館之犬」、「大黃好可愛」、「這樣的設計才是有溫暖的」、「真的是很有溫度的設計」，其中還有人笑稱，「有看過這隻大黃，買過乾飼料餵食，但這位大爺聞完頭也不回就走掉，看來館方伙食不錯噢。」館方則逗趣回應：「大黃知道，不能吃陌生人的食物。」

台博館臉書

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