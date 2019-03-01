Forever 21月底撤台 員工爆早有徵兆：苦撐等資遣費

Forever 21在2015年開幕Party，請來南拳媽媽（左起）、藍正龍、張榕容站台。（資料照，記者趙世勳攝）

2019-03-01 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名時尚品牌Forever 21今天傳出將於月底撤出台灣，有員工私下透露，「其實早有預兆，大家都等著要拿遣散費」。

據《蘋果》報導，Forever 21今天在給員工的公告中表示，「台灣店舖的營運狀況，近年一直未達理想連年虧損，最終作出撤出台灣的沈痛決定。」

Forever 21去年9月就以租約到期為由，黯淡收掉ATT 4 FUN店，現僅存忠孝敦化站3號出口的忠孝店，也確定將於本月底熄燈，預計總共58名員工將在本月底失業。

據《ETtoday》報導，有員工私下透露，「其實早有預兆，（忠孝店）代理店長從去年8月開始做，但一直沒有明確升職和加薪，這就是徵兆」。員工私下也有預期，撐到最後其實只因，「大家都等著要拿遣散費」。

去年9月19日，Forever傳出ATT 4 Fun信義店收攤消息，5天後打烊即宣告收攤，讓許多基層員工相當憤怒，這次公司則在1個月前就先行預告，一切依照勞基法規定遣散事宜。

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