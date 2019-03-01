明天全台好天氣！南台灣衝31度 留意日夜溫差大

2019-03-01 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕明天（2日）東北風持續減弱，呈現北涼南溫暖甚至稍熱的型態，民眾可把握全台好天氣出遊，因為到了週日（3日）又有新一波東北季風南下，屆時北台灣再變天有雨。

中央氣象局預報，明天全台各地陽光露臉，大多為多雲到晴的天氣型態，僅東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後其他山區也有零星短暫陣雨；另外，台灣西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，提醒民眾留意。

「天氣風險公司」則指出，週日中午過後，北部、東北部將轉為有雨，氣溫也會略為下降，影響時間僅到週一；而下週三（6日）到下週五（8日），東北風再增強，屆時中部以北均有降雨機會。

氣溫方面，明天白天各地高溫約27至30度左右，南台灣甚至可達31度以上，體感暖熱；至於各地早晚低溫僅有17至20度，提醒民眾注意日夜溫差大。

紫外線方面，明天台東縣為過量級，曝曬陽光下20分鐘就會曬傷，建議民眾外出前可塗抹防曬用品、攜帶遮陽傘；新竹縣、連江縣及金門縣為中量級；其他地區均為高量級。

空氣品質方面，明天宜蘭及花東為「良好」等級；北部、竹苗、高屏為「普通」等級，中部及雲嘉南為「橘色提醒」等級。

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