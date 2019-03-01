雲林乾旱災情擴大 縣府明起受理農損查報

2019-03-01 19:44

［記者黃淑莉／雲林報導］降雨量不足，雲林茶樹、麻竹筍傳出枯死、春茶減收等災情，農委會針對旱象發布警告，提醒農民做好自主旱災應變管理，因應農業災損，雲縣府農業處及20鄉鎮市公所2日起受理農損查報工作。

連續半年降雨量不足，中南部傳出高接梨、李、桃、梅子、荔枝及茶樹、竹筍等作物，因缺水影響產量及結果，農委會上月25日函文各縣市政府隨時掌握農損，即時查報。

雲林縣府農務科長高建平指出，目前雲林農損以茶樹及麻竹筍為主，尤其古坑華南、樟湖、草嶺的茶園因沒水灌灑，落葉、枯死嚴重，經過農糧署、茶業改良場等單位履勘，確定枯死原因是因天候造成，約有5成茶樹沒有嫩葉可採收，即是今年春茶至少減收5成以上。

高建平表示，已請古坑公所在2週內查報受影響茶園面積，縣府彙整後將向農委會爭取現金救助，減輕茶農損失。

除了茶樹、麻竹筍枯死，荔枝也因太乾旱沒有開花，各公所農業課室2日起受理農損查報，農民若發現農作物因旱災受損，可向各公所反應，各公所人員會立即前往勘查。

縣府農業處呼籲農民做好自主旱災應變管理，包括敷蓋減少水分蒸發、加強雜草管理避免土壤裸露、修剪不必要枝條、改採葉面施肥等。

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