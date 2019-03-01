空拍機玩出心得 警「沈小豬」為台灣燈會建制無線監控系統

2019-03-01 19:52

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警局警員沈全來是知名空拍機玩家，他運用空拍機搖控傳輸原理，為台灣燈會建置園區無線監控系統，避免影像傳遞時佔用園區手機頻寬造成燈賞民眾通訊不便，讓指揮中心隨時掌握燈區狀況，這套作法未來將運用在車牌辨識及路口監控系統。

空拍界小有名氣的「沈小豬」，時常在網路分享絕美空拍影像，讓網友們欣賞到台灣美麗的山川海洋。「沈小豬」的真實身分是屏東警察沈全來，這次台灣燈會，他的專業正好派上用場，透過空拍角度，向全國行銷屏東之美。

沈全來還進一步將各燈區監控系統整合後傳輸到指揮中心，全方位掌握燈區狀況，為避免燈區87支監視器影像傳輸時，干擾到賞燈民眾的手機通訊，他運用空拍機傳送訊號的原理建置燈會監控系統。

沈全來說，手機使用的頻段是3G或4G，空拍機使用的是5.8G，不會互佔頻寬，他在每一支監視器座安裝訊號發射器，統一將訊號傳至大鵬灣最高點水上飛機上的接收器，再傳輸至指揮中心，無需使用實體線路，可減少地面開挖施工，也不會干擾園區手機通訊。

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