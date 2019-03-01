彰縣家長福音 溪湖、和美、二林籌設托育資源中心

2019-03-01 19:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府為建構友善育兒環境，提供未滿3歲嬰幼兒照顧者服務，在員林市成立首家托育資源中心，今天學辦「3月壽星生日Party」，吸引不少家長報名參加，彰化縣長王惠美到場與幼兒齊唱生日快樂歌、切蛋糕同樂，她也帶來一份生日大禮，她說，縣府已在溪湖、和美、二林籌設新的托育資源中心，期盼能為家長創造更多親子共遊空間。

王惠美說，0至3歲以下兒童大多是家長在家自行照顧，政府資源難以分配，為此，縣府在員林市、彰化市及鹿港鎮成立托育資源中心及育兒親子館，並與中州科大合作辦理各式親子講座，更有兒童繪本及教具借閱等措施，讓家長來此就能免費享受政府的福利。

要讓資源給更多人享用！王惠美說，縣府已著手在溪湖鎮、和美鎮、二林鎮籌設托育資源中心，未來將結合長照，在員林市、芳苑鄉、大城鄉及北斗鎮，規劃長照及兒童婦幼館，讓彼此有更大的空間學習與被照顧。

社會處長王蘭心說，縣府運用公益彩券回饋金及盈餘補助規劃設置員林托育資源中心，透過舉辦各式各樣的親子活動及講座，讓家長能瞭解育兒知能，增加更多親子互動的機會，培養親密的親子關係，未來員林托育資源中心除了每月舉辦生日會，將持續提供優質免費的場館設施、嬰幼兒活動課程等，歡迎有嬰幼兒的家長踴躍報名與利用。

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