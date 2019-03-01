「野生臘腸」喊ㄇㄉㄈㄎ 網讚：這防疫影片也埋太多梗

2019-03-01 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕防範非洲豬瘟全民動起來！防檢局新竹分局以「野生臘腸」為主角，用幽默的情節內容向民眾傳達防疫觀念，深獲好評

面對非洲豬瘟，不少政府機關絞盡腦汁吸引民眾注意，包括製作精美宣傳海報及影片等，從防檢局新竹分局的影片中可見，片頭一開始以「哈羅大家好嗎？我是臘腸大大」表示自己「只是一根臘腸」來現身說法，更談及若野生臘腸被機場防疫人員查到將面臨哪些處境。

影片內容埋了不少梗，包括幾年前很紅的「美江燒毀梗」、「ㄇㄉㄈㄎ」和「大慈大杯去冰鐵觀音」，更有護國神犬防疫米格魯現身其中，該支影片一上架隨即吸引8.9萬人次觀看，網友回應「很認真、很幽默的解說」、「這梗的密度WWW」、「偷帶肉品的人跟何老師都一起去死啦！」

還有網友表示，好純的臘腸，這影片製作人到底嗑了什麼？另有網友解釋：「ㄇㄉㄈㄎ=面對罰款。」不過有人對ㄇㄉㄈㄎ有不同見解，表示這是一個注音各自表述。

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