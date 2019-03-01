打氣片》高雄氣爆傷友羊角姐妹 征戰東京馬拉松！

2019-03-01 16:10

〔記者簡亭宇／台北報導〕

人生會遇到什麼事，往往都不是自己可以控制的，但可以決定的是如何去面對困境、接受挑戰的態度，就像來自高雄的「羊角姐妹」林黛甄與陳姿予，她們4年前因為高雄氣爆意外，造成下半身癱瘓，但她們沒有因此放棄人生，她們說：「雖然在輪椅上只能仰望世界，但因為仰角，體驗了世界之大。」因此用更堅毅的意志與開朗的心態面對困難，在3/3挑戰東京馬拉松比賽。

東京馬拉松輪椅組比賽與一般組不同，一般跑者只要在7小時內跑完42公里賽程即可，但輪椅組只有2小時又10分鐘的時間，要順利完成賽程需要強大的臂力、耐力，且須使用專用的競速輪椅，「羊角姐妹」在賽前的密集訓練吃足苦頭，羊角姐說：「競速輪椅很不舒服，因為很包又不好上也不好坐！而且和一般輪椅的推法不一樣，推久了真的很累！」雖然累，但她們也越練越有鬥志，這份不服輸的傲氣感動了許多人。

在羊角姐妹出賽前，行政院副院長陳其邁、總統府秘書長陳菊、藝人蕭敬騰等人都拍攝短片祝福羊角姐妹，期盼她們能把訓練時的汗水淚水，與手掌練出的繭，化成往前衝的力量，在屬於她們的人生馬拉松，用仰角跑出生命的寬度。

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