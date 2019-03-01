三仙台旁開發遊樂區 環團、阿美族部落青年快閃抗議

2019-03-01 15:17

［記者張存薇／台東報導］呂姓業者申請在台東縣三仙台旁設「寶盛水族生態遊樂區」，並於今天起動工，在地阿美族比西里岸部落青年會及台灣環境資訊協會、地球公民基金會花東辦公室、志工等今天發起快閃抗議活動，呼籲政府、業者重視水下生態，否則將衝擊海岸景觀極重要的珊瑚生態系。

環保團體及在地青年在基地旁的基翬港區拉起白布條抗議，保育志工指出，從三仙台、基翬到成功新港這段的海岸線是台東珊瑚礁生態發育最為完整的區塊，也是台灣東部海岸大型微孔珊瑚群體分布的熱點，但開發案完全未經過水下環境影響評估，一旦開發，恐造成海底泥沙增多、覆蓋珊瑚表面，衝擊在地海洋生態，且開發案位在原住民傳統領域內，更應該與在地民眾溝通。

呂姓業者說，一切依政府規定申請施工許可，且開發基地離海邊好幾百公尺，不需要做水下環評，且開發區均為私有土地，範圍內雖然有部分國有地，但均不會蓋建物。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/