小崗山好漢坡步道年久失修 地方爭取經費維修助觀光

2019-03-01 14:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕小崗山知名好漢坡步道年久失修，木質步道多處損壞，若不予整修，恐將危及登山健行或遊客們的人身安全。立委邱志偉日前邀集農委會水保局台南分局及岡山區公所等單位，前往小崗山好漢坡進行現地會勘，邱志偉表示，將向農委會水保局爭取修建步道經費，確保登山民眾安全。

小崗山遊憩區目前主要步道有好漢坡步道、自強步道、力行步道等3條，其中好漢坡坡度爬升約200公尺，全程約640階，沿途上山可達好漢亭，並由此展望阿公店水庫景觀，是一條四季皆宜、綠意盎然的登山健行路線，也是當地居民休閒活動據點，小崗山更是北高雄的重要地標之一。

岡山區長林文祺指出，區公所目前已提出「岡山區小崗山好漢坡步道沿線改善工程」計畫，施工內容包含：將木質步道改為不受白蟻及氣候影響的塑木步道長度300公尺、休憩平台及木製便橋改善，以提高使用安全及年限，改善經費約1500萬元。

邱志偉在會勘後要求水保局儘速編列預算並辦理規劃設計、發包施工。邱志偉表示，登山步道改善工程有其必要性，他也允諾全力向中央爭取經費，以利工程儘速施作，並希望工程完工後能帶動地方觀光發展，並提升大小崗山風景區及阿公店水庫周邊休憩品質，為民眾及遊客帶來優質的公共開放空間。

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