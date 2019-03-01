退休警犬每天「持齋吃素」主人笑稱一心向佛

2019-03-01 14:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市民洪龍人最近領養了一隻退休警犬，發現他超愛吃蔬果，領養迄今每天必吃一盤蔬菜水果，而且一下子就吃光光，他笑稱牠退休後每天「持齋吃素」，可說是一心向佛。

洪龍人說，這隻退休的拉不拉多警犬，名字叫名「OPEN將」，今年已10歲，官拜警佐，剛自新北警犬隊退休，1個月前由他女兒領養回家讓他照顧。

他說，他以前也養過拉不拉多，發現他們很愛吃，這隻「OPEN將」也一樣，看到東西就吃，由他開始照顧後也跟著他一起吃蔬果。因此，每天除了狗糧之外，他也會準備一盤蔬果給牠吃，包括高麗菜、番茄、清燙南瓜、紅蘿蔔及蓮霧等蔬果，通常一下子就吃光光。

台南市獸醫師公會事理事李朝全表示，狗狗是屬於雜食性的動物，什麼都吃，，其實水果、蔬菜也會吃。通常跟主人比較親密的狗狗，從小狗開始，看主人吃蔬果也會跟著主人吃，這是狗狗天生的學習能力，因此會學著跟主人吃蔬果。像狗也會吃草，草可增加纖維素，對腸胃消化也有幫助。

李朝全說，不過，狗狗吃蔬果也有一些禁忌，像太甜或太鹹也不適合吃。另外洋蔥、巧克力也不能吃，而吃蔬果也應適量，才不會造成狗狗腎臟的負擔。

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