「青進關山」揭幕 在地青年以市集、街區導覽展現小鎮風貌

2019-03-01 13:04

［記者王秀亭／台東報導］關山鎮不僅有全國第一條環鎮自行車道，還有老屋、返鄉及移居青年營造出的小鎮氛圍，關山鎮公所利用228連續假期，在小鎮街區舉辦市集活動、爆咖啡、洗愛玉體驗，以及青進店家集章闖關，盼讓民眾體驗關山獨有的人文與樸素的農村景緻。

關山鎮公所為提升對返鄉與移居青年在地生活的服務，進一步達到地方創生效果，透過資源盤點調查、深度訪談、青年交流聚會及小旅行等，接觸至少50名返鄉或移居青年，並深度訪談15名青年，以電子報形式傳遞在地青年對小鎮的想法，更進一步策畫包括老屋、族群文化、食材餐桌、節慶特色等小旅行，串聯各項資源。

關山鎮公所農觀課長彭成豐表示，過程中發現關山鎮在環鎮自行車道外，有更豐富的軟實力，從街區老屋氛圍，到返鄉及移居青年在農產及特色商店的經營，讓關山小鎮更具多元樣貌，應該讓各地民眾了解關山是一個適合漫遊輕旅行的小鎮。

關山鎮公所選在228連續假期舉辦「青進關山」成果展，今天結合關山小鎮市集揭開序幕，青年攤商在小鎮市集分享在地好物，甫移居台東的創作歌手賴小賴（賴儀婷），用音樂訴說築夢故事，也分享交流移居台東的生活點滴。

另外，關山青年共同設計電光爆咖啡體驗、愛玉體驗DIY活動，來不及在今天參加小鎮市集及體驗活動者，還有「青進店家QA闖關活動」，讓民眾3日前透過小鎮青年店家地圖，走進店家集章，並進一步認識關山，完成集章有好禮相贈；位在關山鎮中華路一巷6號的老宿舍還有「里壠毋哉」特展，可進一步了解青年們如何將關山營造得更具魅力。

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