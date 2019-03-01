今凌晨埔里規模3.5地震 民眾聯想到327地震

2019-03-01 12:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天凌晨2時47分發生芮氏規模3.5地震，震央在南投縣政府東偏北方33.4公里（位於南投縣埔里鎮），最大震度在仁愛鄉奧萬大的3級，埔里鎮民眾還在睡夢中感受不強，惟有民眾聯想到6年來有數起發生在3月份的地震，去年3月15日震央在仁愛鄉、規模3.9地震，以及2013年的震央在仁愛鄉、規模6.2的327地震，仍互相提醒小心。

今日凌晨2時47分發生的芮氏規模3.5地震，震央雖在埔里鎮，但埔里鎮沒有很強烈的感受，因最大震度3級是在仁愛鄉的奧萬大，而依據中央氣象局資料顯示，埔里、國姓和合歡山都是2級，其餘震度1級的地點在彰化市、台中市霧峰區、雲林縣古坑和斗六市。

包括埔里鎮在內的南投縣民眾，還是上午看新聞才知凌晨發生震央在埔里鎮的地震，因此也無過去一有地震，地方臉書社團就被地震文洗版的現象。不過，南投縣民眾，經歷過921大地震洗禮，對地震還是很敏感，有人就聯想到過去幾年3月份的有感地震也有多起，其中最大的是2013年的327地震。

近6年前的327地震，規模6.2，震央在仁愛鄉，而最大震度6級在日月潭，當時造成1死多人受傷，並有一些校舍毀損。而去年3月15日也有震央在仁愛鄉、規模3.9的有感地震。

由於南投縣民對921大地震心有餘悸，因此只要有地震就神經緊繃，互相提醒小心，今年是921地震20週年，南投縣消防局印製今年的月曆，就把9月份的主題設在防震宣導，當月主角是縣長林明溱示範就地躲在桌下的「趴下、掩護、穩住」訣竅，提醒大多注意。

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